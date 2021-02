innenriks

Fredag offentleggjorde Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) rapporten med det faglege grunnlaget for å tilrå oppheving av evakuerte soner rundt skredet i Gjerdrum.

NVE skriv vidare i rapporten at dei vil halde fram arbeidet med vurderingar i det området som framleis er evakuert. I samarbeid med kommunen skal dei planleggje og gjennomføre tiltak for sikring av dei evakuerte områda. Arbeidet vil truleg vare i eitt til to år, skriv Romerikes Blad.

(©NPK)