KrF og Venstre ønskjer å endre lova så asylbarn ikkje kan «straffes for foreldres feil»

No vil regjeringa opne for å bruke alternativ straff ved grove brot på utlendingslova, dersom utvising rammar barn uforholdsmessig hardt.

– Asylpolitikk er veldig viktig for KrF og Venstre. At barns beste skal vege tyngre i utlendingssaker har vore ein hovudprioritet for oss i regjering, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leiar Guri Melby til avisa.

Det blir no foreslått at familiar i staden skal måtte vente inntil tre år lenger på permanent opphaldsløyve.

– Det er eit gjentakande problem at rettane til barn ikkje blir godt nok varetekne i utlendingssaker. Redd barna er derfor svært glade for at KrF og Venstre no varslar lovendringar for å sikre at barn ikkje «straffes for foreldrenes feil», seier seksjonsleiar Thale Skybak i Redd Barna til NTB.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim i Frp meiner at KrF og Venstre anten bløffar eller har vorte lurt.

– Dette er inga oppmjuking. Dette er å innføre straff i dei tilfella vi i dag ikkje kan sende ut nokon av omsyn til barn. I slike tilfelle står vi i dag utan moglegheit til å straffe på alternativ måte, desse slepp dermed straff, men no skal vi altså innføre straff for desse òg. Dersom det skulle vise seg at det er snike inn ei einaste oppmjuking i denne saka, så stemmer Frp imot, skriv han i ein e-post til NTB.

