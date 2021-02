Høie: Det er greitt å reise på hytta eller hotell i vinterferien

innenriks

Statsråden rår folk til å handle i heimkommunen før avreise. Må ein på butikken, bør berre ein frå kvar husstand dra på tidspunkt der få andre handlar

Høie gjentok òg at utanlandsreiser framleis er rådd mot. Reiserådet til Utanriksdepartementet gjeld til 15. april, men kan bli forlengt.

– Det vil vere i strid med reiseråda våre å dra til utlandet i ferien. Risikoen er for høg. Både for å bli smitta, men også på grunn av endringar i tiltaka i landa du besøkjer og moglegheita for å kunne komme tilbake, sa han.