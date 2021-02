Høie: Det blir vinterferie – men berre i Noreg

innenriks

Fredag ettermiddag skal regjeringa halde ein pressekonferanse der dei gjer greie for koronasituasjonen i Noreg og utsiktene mot vinterferien.

– Det blir vinterferie, og det er greitt å reise på ferie i Noreg. Men i år må ein ikkje dra til utlandet på vinterferie. Eg veit at mange har feriestader i utlandet, og mange har næraste familie i utlandet, men slik det er no vil det vere i strid med reiserådet frå regjeringa, seier Høie til NRK.

Han viser til at risikoen er høgare for å bli smitta og at det er fare for at reglane for reiser kan bli endra medan ein er på reise.

