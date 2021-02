Frp vil ha gratis ferjer – fremjar forslag i Stortinget

innenriks

– Vi har tidlegare vore klare på at vi ønskjer gratis ferje på riksvegnettet, det nye er at vi no òg vil ha det på fylkesvegnettet, seier fylkesleiar Frank Sve i Møre og Romsdal Frp til Romsdals Budstikke.

Forslaget om å halvere ferjeprisane umiddelbart, og ei vidare nedtrapping til gratis ferjer i neste stortingsperiode, skal behandlast saman med koronapakken.

Frp reknar med at det vil koste rundt 1,5 milliardar kroner å halvere ferjetakstane og totalt 3 milliardar kroner å kutte dei fullstendig. Kostnadene vil bli dekte inn ved «auka verdiskaping i heile landet», ifølgje Sve.

– Landet bør vere klar for dette no. Arbeidarpartiet har gått veldig høgt på banen, og skal dei ha snev av truverd, må Ap stemme for dette på Stortinget og vise at dei meiner noko med det. Dette må få fleirtal, meiner Sve.

Arbeidarpartiet lova i januar å halvere billettprisane på ferjer langs heile kysten i kommande stortingsperiode, og berekna kostnadene til 1,3 milliardar kroner. Det skal mellom anna finansierast med høgare skatt frå dei rikaste.

