Fire tilfelle av sørafrikansk virusvariant påvist i Oslo

Müller opplyser òg til Dagbladet fredag ettermiddag at dei undersøkjer ytterlegare éi prøve som dei mistenkjer at kan dreie seg om den same varianten. Førre veke vart det påvist to tilfelle av den sørafrikanske virusvarianten i Oslo.

I bydel Sagene er eitt tilfelle av ein mutert virusvariant påvist i ein førebels prøvetest frå Folkehelseinstituttet, opplyser bydelsdirektør Morten Sanden til NTB. Det er ikkje kjent kva variant det er.

Bydelen fekk stadfestinga på den førebelse testen torsdag, og det kan ta opptil ei veke før det vil vere heilt stadfesta.

Bydel Sagene har dei siste to–tre døgna hatt ein stor auke i talet på smittetilfelle. To skular og tre barnehagar er knytte til smittetilfella.

– Det har vore ein stor auke i smitte. Vi har ikkje funne samanhengar som er typiske ved smitteutbrot. Men smittesporing går føre seg, og vi leitar ekstremt nøye etter koplingar, superspreiarar og asymptomatisk smitte, seier Sanden.

Sagene Avis skreiv onsdag om ei seksdobling i smitte. Då var det 29 nye tilfelle i bydelen. Torsdag var det ti nye.

