FHI tilrår at nærkontaktar blir testa to gonger

I tillegg påpeikar FHI at barn òg bør testast.

For at barn skal oppleve prøvetakinga som mindre ubehageleg, blir det opna for at også fremre naseprøve eller svelgprøve blir nytta.

Ved utbrot kan det òg vere aktuelt å teste fleire enn dei som er definerte som nærkontaktar, til dømes andre i nærmiljøet til den smitta. I område med stor smittespreiing kan det etter ein smittevernfagleg vurdering vere aktuelt med jamleg testing som alternativ til stenging av til dømes vidaregåande skular, melder FHI.

