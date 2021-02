Eksportkreditt Noreg og GIEK blir slått saman

innenriks

Medan GIEK i all hovudsak har utskrive eksportgarantiar til norske bedrifter, kundane og bankane deira på vegner av staten, så har Eksportkreditt Noreg tilbode lån til utanlandske selskap som kjøper varer og tenester frå norske bedrifter.

Samanslåinga er ei oppfølging av eksporthandlingsplanen til regjeringa og gjennomgangen av det næringsretta verkemiddelapparatet. Målet er auka kvalitet, auka effektivitet og å gjere det meir oversiktleg for brukarane.

Namnet etter samanslåinga, som etter planen skal finne stad frå 1. juli, blir Eksportfinansiering Noreg.

– Eksport og handel med andre land er heilt avgjerande for Noregs økonomi. Regjeringa er oppteken av å gå saman med næringslivet for å sjå moglegheitene for å auke eksporten frå Noreg, og her har GIEK og Eksportkreditt vore viktige. Eksportfinansiering Noreg får no ei veldig viktig rolle i det strategiske eksportarbeidet vårt framover, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

