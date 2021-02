Eitt nytt smittetilfelle i Bodø

innenriks

– At vi berre har éin ny smitta og at smitten går ned må vi tolke som eit godt teikn, sa kommuneoverlege Tor Claudi på ein pressekonferanse fredag.

Totalt er no 19 personar smitta i utbrotet. To av prøvene som er sende til Oslo for sekvensering, har vist det muterte viruset.

Folkehelseinstituttet opplyser at dei ikkje er interesserte i fleire prøver, fordi det truleg er same virus, skriv Avisa Nordland.

– Vi ventar at all smitte blir knytt til den sørafrikanske virusvarianten, seier Claudi.

350 personar er i karantene i Bodø.

