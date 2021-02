innenriks

– Høgresida sviktar dei unge utanfor skule og jobb. Verktøykassa er tom – no er tida inne for ei ny regjering som vil setje alle klutar til for å inkludere fleire unge i jobb og skule, seier Arbeidarpartiets finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen.

Han viser spesielt til at delen unge på uføretrygd og arbeidsavklaringspengar har auka dei siste åtte åra.

