71 nye koronasmitta i Oslo siste døgn

Same dag førre veke vart det registrert 68 smittetilfelle.

Stovner bydel har det høgaste smittetrykket, sjølv om det er fallande. Der er det no 246 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Bydel Bjerke har andreplassen med 233 og Sagene er no på tredjeplass med 210 smitta per 100.000.

Det lågaste smittetrykket er framleis bydel Nordstrand der talet er 53 smitta per 100.000. I bydel Nordre Aker er smittetalet er 62 og i Ullern 84.

Totalt er 18.111 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor. Rundt ein firedel av tilfella, vel 4.400, er registrerte i aldersgruppa 20 til 29 år.

