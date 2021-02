19-åring dømd til fem års fengsel for drapsforsøk

innenriks

Drapsforsøket mannen no er dømd for, skjedde natt til 6. mai i ei blokk i Sandnes, skriv Stavanger Aftenblad. Han skal då ha knivstukke ein mann tre gonger i mageregionen.

Ifølgje tiltalen overlevde fornærma fordi han «kom seg unna, og adekvat medisinsk behandling vart sett i verk i tide». Han vart likevel alvorleg skadde og mista fleire liter blod.

Ein annan mann vart stukken i låret og i baken.

Bakgrunnen for hendinga var at tiltalte nokre dagar før hadde vorte lurt i ein narkotikahandel og deretter vorte trua med bank. 19-åringen har derfor hevda at han handla i nødverje, men det er ikkje Stavanger tingrett samd i. Fleirtalet i retten finn det bevist at han prøvde å drepe den eine av dei to han knivstakk i blokka i Sandnes.

Også ein tredje mann på staden skal ha vorte knivstukken av 19-åringen. I tillegg stod 19-åringen tiltalt for å ha knivstukke ein mann i Stavanger tre dagar tidlegare.

Avisa har ikkje lykkast i å komme i kontakt med forsvararen til tiltalte, men skriv at alt tyder på at dommen vil bli anka vidare til lagmannsretten. 19-åringen har ikkje erkjent straffskuld.

