Vidaregåande skular i Oslo til gult nivå for første gong på tre månader

– Med auka vaksinasjon, betre kontroll med importsmitte og lågare smittetal kan vi opne meir opp. I dag har byrådet derfor vedteke at dei vidaregåande skulane i Oslo går til gult nivå måndag, samtidig som vi gjenopnar fritidsklubbane for ungdom i vidaregåande skule og eldre, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i ei pressemelding.

Førre veke vart nivået senka til gult for barnehagar, barneskular og ungdomsskular. No følgjer altså dei vidaregåande skulane etter frå neste veke av. Johansen seier at ein trong meir tid for å vurdere situasjonen for elevane i vidaregåande skule.

– Det er større smitterisiko blant dei eldre ungdommane og opne vidaregåande skular skaper auka mobilitet, sidan elevane reiser meir på kryss og tvers av byen, seier han.

Skulane får eit par dagar på seg til å førebu seg på gult nivå og alt det inneber. No får elevane igjen ha felles undervisning med heile klassen samla, for første gong på tre månader.

– Smittesituasjonen i Oslo held fram med å utvikle seg i ei positiv retning, og dei faglege råda vi får, frå både Folkehelseinstituttet og våre eigne fagmiljø, er tydelege på at det no er forsvarleg å gå til gult nivå òg i vidaregåande, seier Johansen.