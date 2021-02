Tre månader med stengde pubar i hovudstaden

innenriks

– Mange i bransjen fryktar no meir at ein opnar opp for tidleg, slik at dei risikerer å bli nedstengd endå ein gong, seier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo til NTB.

Heilt sidan 9. november har det vore full skjenkestopp på alle pubar og restaurantar i hovudstaden. Næringsbyråden synest det er både trist og rart å gå rundt i folketomme gater, som vanlegvis har pleidd å vere livlege.

– Eg er oppriktig bekymra. Før pandemien jobba 17.000 menneske i restaurant- og utelivsbransjen i Oslo. Det er nok ikkje sånn det ser ut no, seier ho.

Mister kompetanse

Ei undersøking NHO gjorde blant medlemsbedriftene sine i januar viste at heile åtte av ti innan servering og uteliv i Oslo frykta å gå konkurs, og nokon har gått over ende allereie.

– Vi mistar kompetanse. Og vi står i fare for å miste mangfaldet og variasjonen i bransjen. Dette er ei viktig næring for byen vår, og den er full av eldsjeler som brenn for det dei jobbar med, seier Evensen.

Oslo er den byen i landet som over tid har vore ramma hardast av nedstengingar og restriksjonar i utelivet. Først med full nedstenging på våren, og så ny nedstenging i haust.

Tidlegare i veka åtvara Paal Mangerud, som er medeigar i ei rekkje Oslo-utestader, mot å opne igjen for tidleg, overfor Børsen. Han hadde rekna over tala frå 2020.

– I staden for å opne etter første nedstenging då koronaen kom, hadde det vore betre å vere stengd. Vi hadde ekstra tiltak rundt smittevern, bordservering og ekstra folk på jobb, og det gjekk dessverre ikkje rundt, sa han.

– Dilemma

Næringsbyråden har fått same signal frå fleire i bransjen.

– Det er eit dilemma både for dei som driv stadene og for kommunen. På den eine sida ønskjer vi å opne, men på den andre sida er vi avhengig av føreseielegheit. Mange kvir seg for å ta kostnader ved gjenopning når det ikkje er sikkert om det vil vare.

Evensen vil førebels ikkje spå når det igjen blir mogleg å ta ein øl på den lokale puben.

– Det er vanskeleg å seie. Sånn som det er no, har det vore full skjenkestopp i tre månader. Det har periodevis vore innført av Oslo kommune, periodevis nasjonalt.

Ho viser til at Oslo no er plassert i ring 1 og tiltaksnivå C av regjeringa, og dermed uansett er påført skjenkeforbod av regjeringa inntil vidare.

Gleder seg

I haust kom byrådsleiar Raymond Johansen med eit «nødrop» frå rådhuset i Oslo og kravde betre kompensasjonsordningar for utelivsbransjen. Sidan den gong har ordninga vorte justert, men Evensen meiner vegringa mange har mot å opne igjen, er eit godt døme på at det ikkje fungerer.

– Dette beskriv jo for så vidt eit symptom på at kompensasjonsordninga er veldig dårleg. Slik eg ser det, er forbetringane ikkje nok til å dekkje opp for nødropet, seier ho.

Uansett blir smittesituasjonen no vurdert som for uoversiktleg til at skjenkekranene kan opnast igjen. Dermed kan det gå veker eller månader før Oslo ikkje lenger er eit «tørstens rike».

Dei som vil, kan ta seg ein øl heime, men det blir jo noko anna enn å gå på pub eller restaurant.

– No er eg småbarnsmamma, så eg nyttar meg av tilbodet på ein litt annan måte enn i tidlegare periodar av livet. Men eg gler meg veldig til å ete eit godt måltid med alt det inneber, og til ein utevin. Eg saknar det sosiale som følgjer med, seier Evensen.

