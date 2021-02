Solberg knuser russedraumen: – Kan vere at store russearrangement ikkje blir mogleg i år

innenriks

– Russetida er eit høgdepunkt for alle. Og vi håpar at vi skal finne rom for nokon former for russefeiring. Men det kan vere at vi ikkje har komme så langt at vanleg russefeiring med store arrangement kjem til å vere mogleg, sa Solberg på eit digitalt møte med russepresidentar frå heile landet torsdag kveld.

– Eg trur ikkje det blir noko landstreff i år, slo ho fast på møtet, der også kunnskapsminister Guri Melby (V) og assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad deltok.

Nakstad påpeikar at det er høgst uvisst om det blir store arrangement og feiringar i år.

– Vi veit førebels ikkje korleis det kjem til å bli. Er vi heldige, vil mange vere vaksinerte fram mot sommaren, men er vi uheldige, får vi kanskje ei ny smittebølgje, seier han.

Dei til alle til gjeldande smittevernreglane gjeld alle, inkludert russen, påpeikar Nakstad.

Fleire av russepresidentane som deltok på møtet, uttrykte eit ønske om at russearrangement bør kunne vurderast lokalt i kommunane.

(©NPK)