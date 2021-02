Sivilombodsmannen ber politiet svare på lang saksbehandling hos namsfutane

innenriks

I eit brev til Politidirektoratet skriv Sivilombodsmannen at dei har fått klagar på lang saksbehandlingstid for fleire av namsfutane i landet. Saker som omhandlar gjeldsordning kan ha lege i over eitt år eller meir, og saker om utlegg har vore ubehandla mellom åtte til ti månader.

I brevet ber ombodsmannen direktoratet om ei vurdering av situasjonen og ei forklaring av saker på vent.

– I dei innkomne klagesakene har Namsfuten ved fleire høve vorte kontakta på telefon herifrå, og vi har bede om ei forklaring for tidsbruken. Svara har gjennomgåande vore at forseinkinga kjem av ressurssituasjonen, skriv seniorrådgivar Marianne Aasland Kortner hos Sivilombodsmannen i brevet til Politidirektoratet.

Ved eitt tilfelle hadde Namsfuten i Oslo, Asker og Bærum svart at det over fleire år hadde fått redusert kapasitet som følgje av ABE-reforma frå regjeringa og andre reformer, og dessutan at det hadde vore eit stigande tal saker til behandling.

