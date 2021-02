Semje om feriepengar til arbeidslause

innenriks

Det er klart etter eit møte i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget torsdag.

Semja betyr at alle som har fått dagpengar i 2020 og 2021, skal få feriepengar i år og neste år.

– Det er ei viktig sak med den situasjonen vi har no med over 200.000 ledige, seier komitéleiar Erlend Wiborg (Frp) til NTB.

Forlenging til 1. oktober

Komitéfleirtalet stadfestar òg Stortingets tidlegare vedtak om at dei utvida permisjonsordningane som er innførte i samband med koronakrisa, skal forlengjast til 1. oktober.

Dei tre regjeringspartia står fast på at permisjonsordningane bør gå ut 1. juli, slik regjeringa har foreslått.

– Vi opplever her at fleirtalet i Stortinget vel å gå inn for å forlengje det så lenge at vi er redd for at dei forlengjer krisa, seier Høgres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde.

Dei økonomiske ordningane bør ikkje vare lenger enn smitteverntiltaka tilseier, åtvarar ho og viser til at store delar av befolkninga forhåpentleg vil vere vaksinert til sommaren, slik at smitteverntiltaka kan rullast tilbake.

– Når vi rullar smitteverntiltaka tilbake, så må òg dei økonomiske tiltaka rullast tilbake. Viss ikkje står folk i fare for å gå lenger enn nødvendig på støtteordningar.

Venstresida krev permanent ordning

Arbeidarpartiets arbeidspolitiske talsperson Rigmor Aasrud meiner høgresida gjer det einaste riktige når arbeidsledige og permitterte no blir sikra feriepengar til sommaren.

Men der høgresida går inn for ei mellombels løysing, ønskjer venstresida å gjeninnføre feriepengane permanent. Feriepengar på dagpengar vart fjerna frå 2015.

– Høgre kalla dette ko-ko berre for eit par månader sidan. Det som derimot er ko-ko, er at når dei først seier at dei innser alvoret i denne saka, så snur dei berre mellombels. Vi treng nytt fleirtal på Stortinget for å få retta opp i denne urettferdig politikken permanent, seier Aasrud.

Lunde står fast på at avgjerda om å fjerne feriepengane frå 2015, var riktig.

– Eg meiner det er feil prioritering at arbeidsledige skal ha ferie frå å søkje jobb, seier Lunde til NTB.

– Men det siste året har det ikkje vore mogleg å finne andre jobbar, og då meiner eg det for så vidt er rimeleg å ha eit mellombels tilskot.

Arbeidsgivarperioden blir ikkje kutta

I forhandlingane gjekk Frp òg inn for å kutte den såkalla arbeidsgivarperioden, det vil seie perioden der det er arbeidsgivar som må ta rekninga for dagpengar ved permisjon, frå ti til to dagar.

– Det gjekk ingen parti inn for, seier Wiborg.

Han håpar no at dei andre skal snu når saka blir avgjord formelt i stortingssalen om ei veke. Han meiner det handlar om å redde bedrifter som no har kniven på strupen.

– Dette er eit forslag som vil gi meir føreseielegheit for bedriftene og auke sjansen for at permitterte raskare kjem tilbake i jobb igjen, seier Wiborg.

