Seadrill søkjar konkursvern i USA

innenriks

Allereie seint søndag kveld varsla Seadrill gjennom ei børsmelding at dei søkte konkursvern for dei asiatiske dotterselskapa sine. Onsdag kveld følgde selskapet opp med å søkje tilsvarande vern for heile selskapet, men med nokre unntak.

Seadrill opplyser at det har ei kontantkasse på 650 millionar dollar, om lag 5,5 milliardar kroner. Administrerande direktør Stuart Jackson skriv i ei pressemelding at selskapet derfor ikkje treng ekstra finansiering medan selskapet går gjennom ein restrukturering under vern av domstolen i Texas der søknaden om den såkalla «kapittel 11»-vernet vart levert inn.

Det er andre gong på fire år Seadrill må be om konkursvern, skriv E24. Sist var i 2017 då selskapet kom ut av problema året etter, etter ei restrukturering.

– Vi jobbar tett med aksjonærane våre for å sikre at vi oppnår eit utfall som gir oss fleksibilitet til å komme over botnpunkta i syklusane i industrien vår, seier Jackson.

Skipsreiar John Fredriksen er største aksjonær i Seadrill gjennom selskapet Hemen Holding.

(©NPK)