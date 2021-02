Resett-debatt i Kringkastingsrådet

innenriks

Ifølgje Kampanje var det komme inn 123 førespurnader til Kringkastingsrådet om Resetts deltaking i debattprogrammet, der Resett-redaktør Helge Lurås deltok i ein duell med Raudt-politikar Mímir Kristjánsson.

– Vi visste at det ville vekke reaksjonar å invitere Resett. Og fordi vi visste at det ville vekkje ein del reaksjonar, så brukte vi ein del tid på å vurdere kva som ville vere den riktige settinga, seier redaktør Knut Magnus Berge.

NRK meinte det var viktig å ha med Resett med tanke på Ver varsam-plakatens punkt om samtidig imøtegåing.

– Legg vi opp til ein debatt der vi reknar med at det blir sett fram sterke skuldingar, er presseetikken klar på at vi skuldar den som blir utsett for dette å svare, sa NRK-redaktør Knut Magnus Berge under møtet til rådet torsdag, ifølgje Medier24.

Både Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og Kringkastingsrådets leiar Julie Brodtkorb var blant rådsmedlemmene som støtta NRK i saka.

– Det er godt å høyre, som eg òg har høyrt i andre samanhengar, at NRK står imot presset om å leggje til grunn scenenekt og no-plattforming, som ein del tek til orde for, sa Selbekk, medan Brodtkorb meinte det er riktig at NRK har ei breidd i kven dei inviterer til Debatten.

– Eg er meir redd for at det blir dei same som går igjen på ei såpass stor debattplattform, sa ho.

Forfattar og rådsmedlem Bushra Ishaq var imot at Lurås vart invitert til Debatten.

– Problemet mitt handlar om retninga NRK går når redaktøren rettferdiggjer ikkje berre Resett, men også aktørar som Document.no, på bakgrunn av heilskapen i det desse formidlar og verdigrunnlaget desse står for, sa Isaq, som opplyste at ho har opplevd personangrep frå aktørar som støttar Resett etter at ho har delteke i debattar på NRK.

(©NPK)