Regnskogfondet skuffa over likegyldigheita til nordmenn til stans av frihandelsavtalen med Brasil

innenriks

Innbyggjarar i tolv europeiske land har vorte spurde om haldningane sine til avskoging av Amazonas i Brasil, frihandelsavtalen Mercosur og klimafinansiering.

I Noreg svarer to tredelar at frihandelsavtalen bør stansast til avskoginga av Amazonas er stoppa. I dei andre landa i Europa svarer tre firedelar at avtalen må stansast. Delen nordmenn som svarer at dei ikkje veit kva dei meiner om saka, er større enn elles i Europa.

– Det er både overraskande og skuffande. Spesielt sidan Noreg i mange år har delteke i prosjekt for finansiering for regnskogarbeidet og aktivt støtta det internasjonale arbeidet. Vi trudde nordmenn var meir opptekne av dette og kjende problemstillingane betre, seier leiar for politikk i Regnskogfondet, Anders Haug Larsen.

Han trur ei årsak er at merksemda om avskoging i Amazonas har vorte mindre.

Ikkje ratifisert

I juli i 2019 vart det inngått ein frihandelsavtale mellom EU-landa og Mercosur-landa Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay. Den er framleis ikkje ratifisert.

– Europeiske leiarar har tydeleg sagt at avskoginga i Amazonas må stanse før det blir aktuelt å ratifisere avtalen, seier Larsen i Regnskogfondet.

Han viser til at Noregs arbeid med avtalen, som eigentleg skulle ha vore lagt fram for Stortinget, også har stått stille. Noreg inngjekk avtalen, som eitt av Efta-landa, i august.

No ventar regjeringa på kva som skjer med arbeidet i EU. Næringsminister Iselin Nybø (V) seier det framleis blir jobba med teksten.

– I denne vurderinga vil det òg bli sett til den pågåande diskusjonen mellom EU-kommisjonen og Mercosur i samband med avskoging og rettane til urfolk, noko som vil vere av betydning for signering og ratifikasjon av EUs frihandelsavtale med Mercosur. Noreg vil saman med resten av dei Efta-landa følgje EUs initiativ nøye, seier Nybø.

Amazonasfondet

Avskoginga i Amazonas går stadig raskare. I 2020 var delen avskoging i Brasil den høgaste ein har sett dei siste tolv åra.

Noreg har mellom 2008 og 2019 bidrege med heile 8,3 milliardar kroner til Amazonasfondet i Brasil. Målet er å bremse hogsten i Amazonas som eit ledd i arbeidet med å redusere utslepp av klimagassar.

Utbetalingane til Amazonasfondet vart stansa i juli 2019 etter at den høgrepopulistiske presidenten i landet Jair Bolsonaro la ned styret for fondet og gjenopna for hogst og gruvedrift i regnskogen.

(©NPK)