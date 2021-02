Regjeringa vil ha nytt blikk på bokmarknaden – ber om utgreiing

innenriks

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) seier i ei pressemelding at det er viktig at det blir skapt god litteratur som er tilgjengeleg for alle.

– Fastpris på bøker er eitt av dei viktigaste litteraturpolitiske verkemidla vi har, og eg forventar at utgreiinga kan svare på sentrale problemstillingar knytt til også andre delar av bokmarknaden og foreslå tiltak som er med på sikre ein litteraturpolitikk som tek vare på hovudmåla, seier Raja.

– Konkurranse kjem forbrukarane til gode, derfor blir det viktig å få meir kunnskap om korleis situasjonen i bransjen er no, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Bokomsetninga har unntak frå konkurranselova om konkurranseavgrensande samarbeid, som gjer det mogleg for bokbransjen å avtale fastpris for nye bøker. Fastpris på bøker er eitt av verkemidla for å oppnå hovudmåla for litteraturpolitikken.

Ifølgje regjeringa skal utgreiinga vurdere korleis fastprisordninga fremjar dei litteraturpolitiske måla, og korleis konkurransen i marknaden kan bli betre. Verknadene av den digitale utviklinga i marknaden skal òg vurderast.

(©NPK)