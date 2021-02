Påtalemakta meiner knivdrapet i Nittedal var overlagd

innenriks

Mannen som no er tiltalt, vart arrestert og sikta for drapet same dag som Kristian Løvlie (34) vart funnen død i ein bil utanfor Elkjøp-butikken på Rotnes i Nittedal 28. mai i fjor, skriv Varingen.

Tidleg dagen før stakk tiltalte ei rekkje gonger med kniv. Drapet skjedde i garasjen til huset tiltalte leigde, kjem det fram av tiltalen. Knivstikkinga førte til at Løvlie døydde etter kort tid.

Tiltalte har erkjent, og statsadvokat Sturla Henriksbø meiner å kunne bevise at drapet var planlagt.

– Påtalemakta meiner at drapet vart gjort med den hensikta å drepe, og at tiltalte hadde bestemt seg for å utføre drapet òg før sjølve gjennomføringa. Vi meiner at vi kan bevise dette og vil derfor prosedere på dette under hovudforhandlinga, seier Henriksbø.

Tiltalte ønskjer å bli lauslaten frå varetekt fram til saka kjem for Nedre Romerike tingrett, ifølgje forsvararen, advokat Trygve Staff.

– Dette har teke for lang tid. Klienten min erkjende jo dei faktiske forholda for tre til fire månader sidan, seier han.

(©NPK)