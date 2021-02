NRK fekk krass kritikk i Kringkastingsrådet for Israel-utspel

innenriks

Programleiar Shaun Mathesons harde utspel på direkten mot Israel vakte sterke reaksjonar, og Kringkastingsrådet har fått over 500 klager i samband med sendinga.

I programmet langa Matheson ut mot Israel, mellom anna i samband med koronavaksinen, og vitsa med at det nesten var som om at han ønskte at koronavaksinen ikkje verka i Israel.

I tillegg til klagene til Kringkastingsrådet har Med Israel for Fred, saman med sju andre Israel-organisasjonar, meldt innslaget til politiet. NRKs underhaldningsdirektør Charlo Halvorsen har òg beklaga innslaget og fjerna innhaldet.

Under møtet på torsdag i Kringkastingsrådet fekk då også NRK kraftig kritikk for innslaget, skriv Medier24.

Leiaren i rådet, Julie Brodtkorb, var svært krass i kritikken av kanalen, sjølv om ho òg rosa kanalen for å raskt beklage og ta avstand frå innhaldet.

– Det skulle berre mangle. At NRK som allmennkringkastar, uansett form for programmet, skal ha denne typen innhald, er eg veldig glad for at de ser, at dette ikkje berre er å bomme, men å bomme særs grovt, sa Brodtkorb.

Rådsmedlem Trude Drevland var òg blant dei som reagerte sterkt på innslaget. Ho var likevel òg kritisk til at NRK har fjerna programmet frå nettsidene sine, slik at ein i ettertid ikkje har høve til å høyre det, for diskusjon.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som også sit i rådet, var samd med Brodtkorb i at NRK reagerte raskt, skriv Kampanje.

– Eg meiner NRK-leiinga handla framifrå då saka vart offentleg kjent tysdag kveld førre veke. Det vart tekne gode avgjerder om unnskyldning og avpublisering. Det var ein resolutt og tillitvekkjande reaksjon på ei heil uakseptabel åtferd av ein NRK-programleiar, sa han, men meinte samtidig at unnskyldninga var for vag.

(©NPK)