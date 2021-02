NHO: Brå nedstengingar «uuthaldeleg» for reiselivs- og utelivsbransjen

innenriks

NHO Reiseliv gjennomførte ei medlemsundersøking førre veke der 589 reiselivsbedrifter deltok.

Der svarer bedriftene i snitt at dei har permittert rundt halvparten av sine tilsette.

Halvparten av bedriftene melder om ein nedgang i omsetninga på mellom 75 og 100 prosent dei siste fire vekene.

– Dette er ein uuthaldeleg situasjon for særleg dei hotella, restaurantane og utelivsbedriftene som er i område med utbrot av nye virusvariantar og brå nedstengingar. Vi ser at omsetningstapet, delen permitterte og frykta for konkurs aukar i takt med nye utbrot, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Konkursfrykt og permisjonar

Dei særeigne tiltaka som er innførte i delar av austlandsområdet den siste tida, har ramma Oslo-bedriftene spesielt hardt. Heile 46 prosent av reiselivsbedriftene i hovudstaden har gjennomført oppseiingar, samanlikna med landssnittet på 27 prosent.

Samtidig er konkursfrykta svært høg. I Oslo fryktar seks av ti bedrifter å gå konkurs, medan landssnittet er fire av ti.

73 prosent av medlemmene svarer i undersøkinga at dei har permittert tilsette, og over éin av tre har permittert meir enn 75 prosent av sine tilsette. Hardast ramma er utelivs-, opplevings-, kultur- og serveringsbedriftene.

– Bedriftene har store kostnader knytt til permisjonar, og kostnadene utgjer meir enn det dei får i kompensasjon i ei tid der dei har null inntekter, seier Krohn Devold.

Utelivet hardt ramma

I starten av januar innførte regjeringa nasjonalt skjenkeforbod, noko som seinare vart endra etter Stortingets fleirtalsvedtak.

Mange stader har framleis full stans i skjenkinga. I Oslo har skjenkeforbodet vart i over tre månader.

Rundt åtte av ti utelivsbedrifter har opplevd meir enn ein halvering av omsetninga dei siste fire vekene. Hovudstaden blir ramma ekstra hardt. I Oslo har omsetningsfallet gått frå 67 prosent til 75 prosent dei siste fire vekene før undersøkinga vart gjennomført.

Også i Troms og Finnmark har bedriftene opplevd kraftige omsetningsfall. 58 prosent av bedriftene melde om 75 prosent eller meir i redusert omsetning den siste tida.

– Situasjonen vi er i no med stadig nye, lokale smitteutbrot og brå nedstengingar, har vorte eit mareritt for reiselivsbedriftene som ser seg nøydde til å permittere atter ein gong, seier Krohn Devold.

