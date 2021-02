Konsertarrangør fekk rekordstor koronakompensasjon

innenriks

Ein av dei største konsertarrangørane i landet, All Things Live, skulle mellom anna fått inntekter frå festivalen Oslo Sommartid og to Rammstein-konsertar i Trondheim, men det sette koronaviruset ein stoppar for.

No har Norsk kulturråd, som forvaltar Kulturdepartementets kompensasjonsordning, tilgodesett konsertarrangøren med 36,4 millionar kroner, skriv VG.

Det er ifølgje rådet den så langt største enkeltsummen som er utbetalt under koronapandemien.

Ifølgje søknaden om kompensasjon var det budsjettert med eit resultat på 32,4 millionar for 2020, medan det var seld billettar for 2 millionar kroner same år.

Fleire musikkfestivalar har søkt om beløp på storleik med det All Things Live no har fått, men dei ventar framleis på å få søknadene sine ferdig behandla. Dei som ber om mest, er Stavernfestivalen (38,5 millionar), Tons of Rock (36,1 millionar) og Palmesus (35,1 millionar), skriv avisa.

(©NPK)