Ingen streik på Torp lufthamn

Norsk Tjenestemannslag (NTL) har vore i mekling sidan onsdag morgon på vegner av NTL-medlemmer i flyplassdrift, brann og redningstenesta og bygg og anlegg på Torp

Forbundssekretær Tor Erik Granum i NTL seier løysinga vart ein mellombels særavtale.

– Vi redda overeinskomsten med å lage ein mellombels avtale, som tek omsyn til situasjonen for lufthamnene no i pandemien, seier han til FriFagbevegelse.

Også NTL-nestleiar Fredrik Oftebro er fornøgd med resultatet og seier det er faste oppgåver å gjere på flyplassen sjølv om det er færre flygingar enn normalt.

– Det er framleis permitteringar, oppseiingar og mykje ekstraarbeid for dei som er på jobb. Arbeidsgivar ville, i ein allereie pressa situasjon, kutte i lønns- og arbeidsvilkåra for dei tilsette. Det var det ikkje aktuelt å akseptere for NTL. Vi vart samde om nokre mellombelse tiltak for å lette driftssituasjonen på flyplassen i ein vanskeleg periode, seier han i ei pressemelding.

