Ikkje stortingsfleirtal for å setje retursaker på vent

Dermed er utreisefristen framleis 1. juli for Mustafa Hasan. Forslaget, som no er avslått, vart fremja av SV i desember.

I forkant av avgjerda fekk alle medlemmene i kommunal- og forvaltningskomiteen eit brev frå fleire advokatar der det heiter at Utlendingsnemndas handheving av reglane er i strid med internasjonale forpliktingar og gjeldande lovverk for barn.

Advokatane og FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) meiner det kjem av feiltolking av reglane, ifølgje SV.

– Eg er sjokkert og sint for at vi ikkje får fleirtal for dette forslaget. UNEs feilbehandling har gått føre seg i mange år, og må ryddast opp i. No slår advokatar med brei erfaring alarm om at dette er imot avtalar vi har forplikta oss til, og likevel står dei andre partia på sitt, seier Karin Andersen (SV), som leiar kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Det er eit linjeskift vekk frå å respektere dei menneskerettane vil er forplikta til. Noreg er dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen i ei tilsvarande sak, og advokatane påviser feil etter feil, legg ho til.

Utreisefristen for Hasan er sett til 1. juli, slik at han kan fullføre vidaregåande. staten meiner han ikkje har rett på varig opphald.

Fristen er allereie utsett to gonger. Hasan fekk først beskjed om at han måtte forlate Noreg innan 7. desember. Seinare vart fristen utsett til 28. desember og deretter til 18. januar.

