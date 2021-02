Halvert leveranse av Moderna-vaksine til Noreg

innenriks

I utgangspunktet forventa Folkehelseinstituttet (FHI) å få levert 43.000 dosar neste veke. Noreg får i staden 21.600 dosar i veke åtte – ei veke seinare enn forventa. Det opplyser seksjonsleiar Knut Jønsrud ved seksjon vaksineforsyning i FHI til Dagbladet.

Tysdag kveld vart det klart at Moderna-leveransane til Sverige blir utsette og halverte sidan Moderna byggjer ut produksjonskapasiteten ved den sveitsiske fabrikken sin.

Dette får no òg konsekvensar for leveringa til Noreg, opplyser assisterande direktør Jasper Littmann for FHIs koronavaksinasjonsprogram.

– Det er den informasjonen vi har fått, men vi kan ikkje seie noko om når dei neste leveransane kjem, eller kor mange dosar det blir. Det har Moderna ikkje opplyst enno, seier han til avisa.

