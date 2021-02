Framleis framgang for Orkla i fjerde kvartal

innenriks

For året samla sett auka Orkla driftsinntektene med 8,1 prosent til 47,1 milliardar kroner, opplyser selskapet i ei pressemelding. Driftsresultatet viste i 2020 ein vekst på 7,9 prosent og enda på 5,5 milliardar kroner.

Orklas styre vil foreslå at utbytte for rekneskapsåret 2020 aukar med 15 øre til 2,75 kroner per aksje.

– Vi hadde betydeleg vekst i den tradisjonelle daglegvarekanalen som følgje av at forbrukarane reiser mindre og brukar meir tid i eigen heim. «Out of home»-sektoren, som utgjer om lag 25 prosent av omsetninga vår, har vorte sterkt påverka av omfattande koronarestriksjonar, seier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Ved årsskiftet hadde konsernet 18.110 tilsette og 105 fabrikkar i 22 land.

(©NPK)