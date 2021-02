Fleire ordførarar seier dei ikkje har vorte spurde om vaksineutsegn

innenriks

Tidlegare torsdag vart det kjent at Oslo-regionen, som er eit regionalt samarbeid beståande av 65 kommunar inkluderte Oslo, har samla seg om ei fråsegn til Stortinget, mellom anna om endring av vaksineprioritering.

Men no seier fleire ordførarar at dei ikkje har vorte spurde, melder VG.

Til Bygdeposten seier ordførarane i Modum, Sigdal og Krødsherad at dei verken har vorte spurde eller at dei stiller seg bak kravet om justere vaksineprioriteringa slik at område med høgare smittepress òg blir prioritert.

Også ordføraren i Råde seier til VG at han ikkje har vorte kontakta.

Nestleiar i Oslo-regionen, Asker-ordførar Lene Conradi (H), seier til avisa at det hadde vore ideelt å involvere endå breiare og ha betre tid i denne prosessen, men at opplevinga var at signala var klare.

– Det er mogleg vi får ta på læringa at vi kanskje skulle brukt lengre tid, men samtidig står vi i ei krise som må handterast. Så får vi heller evaluere det i etterkant, seier Conradi.

