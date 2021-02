Stortinget set sluttstrek for underregulering av pensjon

innenriks

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget gjekk onsdag einstemmig inn for det nye systemet, som inneber at løpande pensjonar frå 2022 skal regulerast med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

Dermed blir det slutt på dagens underregulering av pensjonane med 0,75 prosent.

Det er SV og Frp som har vore initiativtakarar.

– Endeleg får vi gjort noko med den uverdige behandlinga av pensjonistane i landet. På grunn av pensjonsreforma, som Frp stemde mot, har pensjonistane fått stadig mindre igjen for pengane sine, medan folk flest har fått betre kjøpekraft. No skal ikkje pensjonistane lenger stå igjen som taparane, siger Frp-leiar Siv Jensen i ei pressemelding.

Fleirtalet går òg inn for at det i trygdeoppgjeret i år skal leggjast inn kompensasjon for differansen mellom gammalt og nytt system for trygdeoppgjeret i 2020.

