Stor nedgang i talet på registrerte krefttilfelle då koronasmitten kom

Tala til Kreftregisteret viser at nedgangen for brystkreft og lungekreft i fjor var på 26 og 24 prosent mellom mars og mai samanlikna med 2019. Viss ein ser på tala til og med september, var nedgangen på 17 og 16 prosent.

Det var totalt registrert 2.736 færre krefttilfelle frå mars til september i 2020 samanlikna med året før. Nedgangen var totalt på 9 prosent.

Helsetenesta påverka

Kreftregisteret viser til at etter våren i 2020 vart drifta i vanleg helseteneste etter kvart meir normalisert. Då vart mykje av koronaaktiviteten flytta til dei nye teststasjonane.

– Sannsynlegvis medverka både forventa kapasitetsutfordringar, generell bekymring rundt smitte og den sosiale nedstenginga av Noreg, til at terskelen til innbyggjarane for å oppsøkje helsetenesta for andre tilstandar enn covid-19, var betrakteleg høgare enn normalt, seier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Ho seier at når personar i mindre grad oppsøkjer helsetenesta, blir det òg reduksjon i talet på svulstar som blir påviste tilfeldig i samband med utgreiing av og behandling for andre sjukdommar eller skader.

Kreft framover

Kreftregisteret trur det kan gå mange år før vi har svaret på korleis koronasituasjonen har påverka liva til kreftpasientar. Dei følgjer utviklinga framover tett. Kor mange tilfelle kreft som vil blir registrert våren 2021, blir nok avhengig av kor stengt samfunnet blir.

Det er òg for tidleg å bedømme effekten av at ein del kreftpasientar no har fått, og kjem til å få, kreftdiagnosen sin seinare enn dei elles ville fått han.

– Sannsynlegvis kjem det til å ta fleire år før vi kan gi gode svar på om fleire pasientar har fått kreften sin diagnostisert i eit meir avansert stadium som følgje av pandemien, og kva konsekvensar dette har for overleving og for behov for behandling og oppfølging i helsetenesta, seier spesialrådgivar Siri Larønningen i Kreftregisteret.

