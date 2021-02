Stadig fleire frisørar blir permitterte

innenriks

I januar vart det permittert dobbelt så mange frisørar som månaden før, viser tal P4 har henta frå Nav. Talet held fram med å stige i februar.

I januar vart det permittert 745 norske frisørar, og den første veka i februar kom talet opp i 945 permitterte frisørar.

Vivian Jacobsen, leiar i fagforbundet Frisørenes Fagforening, fryktar kroken på døra for nokre av frisørane. Ho fortel at det er mange som ikkje veit at salongane er opne.

Jacobsen trur heimekontor og eit avgrensa sosialt liv òg gjer at mange heller sit heime med slitne tuppar og ettervekst enn å gå til frisøren like ofte som før.

– Vi har vorte bedne om å halde oss mest mogleg heime, og då er det ein del som prioriterer vekk det å gå til frisøren, seier Jacobsen.

Også direktør i NFVB, Norske frisør og velværebedrifter, Anne Mari Halsan, stadfestar at mange av frisørane no må permitterast.

– Marknaden er borte, og omsetninga er borte, seier Halsan.

