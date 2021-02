innenriks

Temaet for møtet er korona, russetid og skulesituasjonen denne våren. Det digitale møtet startar klokka 18.30 torsdag.

Tidlegare har Folkehelseinstituttet gitt uttrykk for at russetreff ligg tynnt an for andre år på rad som følgje av pandemien.

– Eg trur ikkje det er sannsynleg at ein kan halde eit landstreff med så mange menneske samla i mai, sa avdelingsdirektør Line Vold til NRK i midten av januar.

