Sjukeheimsbebuar i Oslo død med covid-19

Tre av dei 60 døydde på sjukehus, opplyser Helseetaten i Oslo kommune i ei pressemelding.

Det er for tida 43 medarbeidarar som er smitta med covid-19 i Oslo. Dei er fordelte på 21 institusjonar. 52 medarbeidarar er i karantene. Det er for tida tre bebuarar ved sjukeheimane som er smitta med covid-19. Desse bur alle på same institusjon.

I pressemeldinga opplyser etaten at dei no har gått gjennom alle melde uønskte hendingar relatert til covid-19 frå mars til oktober ved sjukeheimane. I perioden er det registrert 550 uønskte hendingar på langtidsheimane og 74 uønskte hendingar på Solvang helsehus relatert til covid-19.

Det er meldt flest uønskte hendingar innanfor temaa besøk, isolering/karantene og smittevernutstyr/smitteavfall. I oktober er det meldt flest uønskte hendingar innanfor temaa besøk, smittevernutstyr/smitteavfall og aggressiv/utagerande bebuar.

