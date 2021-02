Regjeringa vil lette tilgangen på sesongarbeidarar

innenriks

– Koronaepidemien har gjort det vanskelegare for sjømatindustrien å få tak i utanlandsk arbeidskraft. Samtidig er vi i ein situasjon der mange nordmenn er utan arbeid. Sjømatnæringa bidreg til matforsyninga nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig at vi held hjula i gang. Vi håpar denne ordninga vil bidra til dette, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

For å auke tilgangen på innanlandsk arbeidskraft foreslår regjeringa ei mellombels ordning der dagpengemottakarar som tek seg jobb som sesongarbeid, kan føre halvparten av timane dei jobbar på meldekortet. Det betyr i praksis at dei som tek seg jobb i landbruket eller fiskeindustrien, skal tene meir på det.

I utgangspunktet ulønnsamt

Bakgrunnen for at Ingebrigtsen gjer denne vrien, er at det i utgangspunktet vil vere lite lønnsamt for mange dagpengemottakarar å ta arbeid i fiskeriindustrien eller landbruket. Grunnen er at dagpengar rekna per time kan vere høgare enn timelønna dei får som sesongarbeidar.

Behovet for arbeidarar til fiskeriindustrien i samband med vinterfisket, er akutt, men også i landbruket er det behov for sesongarbeidarar, påpeikar Ingebrigtsen og statsrådskollega Olaug Bollestad (KrF) i Landbruksdepartementet.

– Landbrukssektoren er ei samfunnskritisk næring, og eg har derfor jobba for å få på plass ei ordning som gjer at det vil vere attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket. Dette er noko næringa har vore oppteken av, og det er viktig for meg at dei som vil bidra til å sikre matforsyninga, skal tene økonomisk på det, seier Bollestad.

Møte aktørar

Fiskeriministeren har onsdag formiddag eit møte med ulike aktørar i sjømatkommunane i Troms og Finnmark om nettopp vinterfisket.

For landbruket vil Arbeids- og sosialdepartementet leggje fram ei endringsforskrift med verknad fram til 1. oktober, medan ho for fiskeriindustrien blir fram til 1. juni.

