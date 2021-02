Polakkar melde for brot på koronareglane i Bergen

innenriks

Dei to polakkane var passasjerar i ein bil som vart stoppa på Romslo utanfor Bergen, skriv Bergensavisen.

– Dei kom til Noreg for fire dagar sidan og hadde dermed ikkje overhalde reglane om ti dagars innreisekarantene. Dei kunne heller ikkje vise fram dokumentasjon på negative koronatestar, seier Sølvi Vetaas hos politiet i Bergen.

Til politiet har dei to forklarte at dei skulle besøkje ei søster og kjøpe ein bil, noko som ikkje er gyldig grunnlag for innreise og opphald etter gjeldande regelverk.

Dei to mennene blir derfor melde for brot på karantenereglane. I tillegg vart det oppretta bortvisingsvedtak på dei to. Det betyr at dei må forlate landet, men kan komme tilbake når alle formalitetar er i orden.

Det er ikkje kjent kvar dei passerte grensa til Noreg.

(©NPK)