Norsk Flygerforbund: Ingen grunn til å vente på Norwegian

innenriks

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) grunngir utsetjinga av ei kompensasjonsordning for luftfarten med at styresmaktene ikkje vil gripe inn i prosessen rundt Norwegian, skriv FriFagbevegelse.

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund meiner likevel at det ikkje er nokon grunn til å vente.

– Det er urimeleg at Norwegians vanskelege økonomiske situasjon endå ein gong blir brukt som argument for å halde Widerøe og SAS utanfor ei heilt nødvendig kompensasjonsordning. Det kan føre til at også Widerøe og SAS hamnar i dei same økonomiske vanskane som Norwegian, seier Carlsen som meiner dette òg bryt med kompensasjonsordningane for næringslivet generelt.

– Der har ein ikkje teke slike omsyn, heiter det i eit brev forbundet har sendt til politikarane på Stortinget.

Ein samla norsk luftfart har tapt svimlande 26 milliardar kroner berre i 2020.

