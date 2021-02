Nille felt for marknadsføring til barn

innenriks

Klaga omhandlar ein leiketøysvifte med godteri. Leiketøyet hadde eit design av disneyfiguren Elsa frå Frost-universet.

Utvalet skriv at dei meiner at kombinasjonen av leiketøy og godteri blir tatt i bruk for å selje meir av godteriet. Produktet er laga slik at leiketøyet òg er emballasje for godteriet, men godteriet verkar underordna leiketøyet.

Det bryt med MFUs retningslinjer når det gjeld marknadsføring, ifølgje utvalet.

Nille har teke produktet ut av sortimentet sitt som følgje av klaga.

