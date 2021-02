NHO-bedrifter ventar med fleire permitteringar

innenriks

Det er kva meir enn 3.700 NHO-bedrifter melder i Medlemsundersøkinga. Det er små endringar i kva bedriftene rapporterer sidan siste undersøking i desember, trass i dei strenge koronatiltaka som vart innførte etter nyttår.

1.300 nye permitteringar

28 prosent av bedriftene melder at dei har permittert tilsette. Det er berre 2 prosent fleire enn i november. Medlemsundersøkinga anslår at det kan komme 1.300 nye permitteringar i vekene som kjem. Ifølgje NHO er det mange bedrifter som sit på gjerdet og tel på knappane om dei skal permittere eller ikkje.

– Så langt må eg seie at dei siste innstrammingane ikkje har gjort store utslag. Det er ikkje ein dramatisk auke i delen som seier at dei må permittere. Det er kostnader knytte til å permittere, og kostnader du ikkje vil ta viss du trur at du skal opne rundt neste sving, seier sjeføkonom i NHO Øystein Dørum til NTB.

Fleire mistar omsetning

Samtidig har delen bedrifter som seier dei har nedgang i omsetninga, auka frå drygt halvparten for ein månad sidan til tre av fire i januar.

– Denne auken er eit godt spegelbilete på dei siste innstrammingstiltaka. Undersøkinga seier ikkje noko om kor mykje omsetninga har gått ned, seier Dørum.

NHO har òg spurt om medlemsbedriftene blir ramma dersom dei ikkje får tilgang til utanlandsk arbeidskraft. Ni av ti klarer seg godt.

– Omtrent kvar 10. bedrift svarer at det kan oppstå knappleik på arbeidskraft. Dei vil få tregare produksjon, lågare produksjon, lågare omsetning og auka kostnader, seier Dørum.

