Koronatiltak: No er det ring 1, ring 2 pluss tiltaksnivå A, B, C og D som gjeld

– Eg forstår veldig godt at når det skjer endringar i smittesituasjonen og tiltak, så tek det tid før folk får sett seg inn i det, seier Høie til NTB.

Tysdag valde regjeringa i stor grad å vidareføre dei strenge koronatiltaka på Austlandet, der fleire kommunar er plasserte i såkalla «ring 1» og «ring 2» i samband med mutantutbrota i Nordre Follo og Halden.

Også på Vestlandet er fleire kommunar plasserte i «ring 1» og «ring 2» som følgje av utbrota i Bergen og Ulvik.

Då ring 1 og ring 2 vart etablerte første gong i samband med utbrotet i Nordre Follo, vart dei strengaste tiltaka brukte i ring 1, medan ring 2 hadde mildare tiltak. Slik har det òg vore på Vestlandet.

Men regjeringa gjer det klart at det ikkje er nokon automatikk i at det skal vere slik.

– Ring 1 og ring 2 er berre geografiske nemningar. Kva tiltaksnivå som blir valt for ring 1 og ring 2 er avhengig av alvoret i smitteutbrotet. Det er fire tiltaksnivå som kan nyttast. Desse er A (særleg høgt tiltaksnivå), B (høgt tiltaksnivå), C (ganske høgt tiltaksnivå) og D (noko høgt tiltaksnivå), skriv regjeringa i pressemeldinga om tiltaka på Austlandet.

Ikkje samd i kritikk

Systemet med bokstavane gjeld altså parallelt med ringsystemet, men Høie er ikkje redd for at det skal skape hovudbry.

– Ring 1 og ring 2 er fordi vi har behov for å beskrive området der tiltaka gjeld. Poenget er at nokon har trudd at ring 1 automatisk skal ha særleg høgt tiltaksnivå, men det stemmer altså ikkje, seier statsråden.

Tidlegare har regjeringa fått kritikk for forvirrande kommunikasjon om koronatiltak, mellom anna av retorikk-ekspert Kjell Terje Ringdal som har beskrive ei kjensle av «joker nord» overfor TV 2.

Det kjenner helseministeren seg ikkje igjen i.

– Eg må nok seie at hovudtilbakemeldinga er at folk har oppfatta kommunikasjonen som god. Meiningsmålingar viser at folk forstår tiltaka, så eg er nok ikkje samd i den skildringa. Men det er slik at når det kjem utbrot og nye tiltak, så er det ein kort periode med mange spørsmål. Det er jo heilt naturleg, seier Høie.

Avviser ny kategori

Bokstavane A, B, C og D har ei direkte kopling til kapittel 5 i koronaforskrifta, altså det juridiske grunnlaget for reglane. I kommunar med kategori A, er det kapittel 5A i forskrifta som gjeld, medan det i kommunar med kategori D er 5D som gjeld, og så vidare.

Sjølv om regjeringa listar opp på «fire ulike tiltaksnivå» nettsidene sine, avviser Høie at dei har introdusert eit nytt «bokstavsystem».

– Det bokstavane refererer til, er forskrifta, sånn at det skal bli lett å finne fram der, seier han.

Han tilrår først og fremst folk til å stelle seg til nemningane «særlig høyt», «høyt», «ganske høyt», «noe høyt» når dei skal skilje mellom dei ulike koronatiltaka.

Dømet Follo

Ringsystemet er relativt nytt og vart først introdusert i samband med utbrotet i Nordre Follo. Då fekk ein òg bokstavane A og B i forskrifta, medan C og D kom til seinare. I helga brukte regjeringa bokstavsystemet for første gong for å forklare tiltaka i samband med mutantutbrotet i Bergen i helga.

For å gjere det lettare å forstå systemet, har regjeringa trekt fram Nordre Follo som eit døme på nettsidene sine.

– Nordre Follo og ni andre kommunar som er svært tett integrerte med kvarandre, vart sett inn i ring 1 og fekk tiltak frå tiltaksnivå A. 15 kommunar som låg i randsona av dei 10 «ring 1-kommunene», fekk tiltak frå tiltaksnivå B. Etter halvanna veke, då oversikta over utbrotet var betydeleg betra, endra regjeringa tiltaka i «ring 1-kommunene» til tiltaksnivå C. «Ring 2-kommunene» gjekk over til tiltaksnivå D, skriv regjeringa.

Ringsystemet og bokstavsystemet er langt ifrå dei einaste systema helsestyresmaktene bruker i samband med smittevern.

I skular og høgskular har ein eit trafikklyssystem med fargenivåa grønt, raudt og gult. Noko liknande har ein på innreise, der ein fargar ulike land raude og gule. Det er òg innført ni ulike prioriteringskategoriar for vaksinane.

