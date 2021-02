Hareide: Bekymra for at ferjeprisane er for høge

innenriks

Arbeidarpartiet har utfordra regjeringa til å halvere ferjeprisane. I Stortingets spørjetime onsdag viste samferdselspolitisk talsmann Sverre Myrli til at billettprisane for å krysse Tysfjord med ferje er dobla på få år.

– Kvifor aukar ferjeprisane så veldig? ville han vite.

Nullutsleppsferjer

Det er fleire grunnar, lista samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) opp. Ei årsak er eit betre tilbod med hyppigare avgangar. Ei anna er investering i nullutsleppsferjer, som inneber ein stor investeringskostnad, men som inneber at ferja er billegare i drift. Det er òg innført ordning med autopass, som flyttar kostnaden over frå passasjer til køyretøyet.

– Vi har i gang arbeid for å sjå på rabattordningane. Men eg deler bekymringa om at ferjeprisane har auka for mykje. Det må vi sjå på kva vi kan få gjort noko med, sa han.

Etterlyser politisk vilje

Myrli repliserte at samferdselsministeren «ikke akkurat strålar av vilje» til å gjere noko med ferjeprisane. Han meinte det er merkeleg at innføring av ny teknologi skal utløyse dyrare ferjepasseringar, og viste til at det er funne løysingar både for bompengegjeld og kollektivsatsingar.

– Det er mogleg viss det er politisk vilje til å gjere noko med ferjetakstar både på riksvegferjer og fylkesvegferjer. Er det ikkje vilje til det i regjeringa? spurde Myrli.

Hareide viste til at regjeringa har auka løyvingane til riksvegferjer frå 700–800 millionar kroner til 1,6 milliardar kroner.

– Eg trur at befolkninga er oppteken av meir miljøvennlege ferjer. Det er ei investering vi får nyte godt av seinare, sa han.

(©NPK)