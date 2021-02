innenriks

Med ein prisauke på 34,4 prosent var elektrisitet inkludert nettleige den klart største bidragsytaren til prisveksten i januar, viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisnivået for elektrisitet inkludert nettleige er tilbake på om lag same nivå som mot slutten av 2019, noko som ifølgje SSB understrekar at straumprisane har vore på svært låge nivå gjennom store delar av 2020.

