Folk i vaksinekø oppgav at dei var helsepersonell utan å vere det

Når folk skal registrere seg for å få vaksine, skal ein mellom anna svare på om ein er helsepersonell. Voss herad har oppdaga fleire som har svart ja, sjølv om dei ikkje er det.

– Når vi sorterer ut helsepersonell, så ser eg ein del som ikkje er aktive helsepersonell. Eg seier ikkje at nokon medvite snik, men har lese om det andre stader, seier koordinator Gullborg Rekve til Dagbladet.

Ho opnar for at enkelte kanskje ikkje har forstått spørsmålet, og at det sikkert berre er nokre enkelttilfelle.

Uansett har ikkje kommunen kapasitet til å dobbeltsjekke. Dermed kan enkelte ha komme seg lenger fram i køen enn dei eigentleg skulle.

