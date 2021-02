FHI ønskjer lettar for studentar, ungdommar og barn framover

innenriks

– Vi er opptekne av tiltaksbyrda for barn og unge, og vi er opptekne av at tiltaksbyrda for dei likevel blir letta raskt, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på pressekonferansen på onsdag om koronasituasjonen.

Ho viser då til at den generelle tilrådinga er å vidareføre dei strenge tiltaka i ytterlegare to veker i første omgang.

– Dei har hatt stor tiltaksbyrde over tid, og vi er bekymra for konsekvensane. Vi tilrår derfor å lempe på restriksjonane for fysisk nærvær på høgskular og universitet snarleg. Vi tilrår òg å lette på tiltak innanfor sport og fritid for barn og unge, seier Vold.