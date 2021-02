Equinor-resultatet påverka av låge olje- og gassprisar

innenriks

– Resultata våre er påverka av marknadsuro gjennom året, men sterke kostnadsforbetringar og kapitaldisiplin gav positiv netto kontantstraum for kvartalet og for året samla sett, seier konsernsjef Anders Opedal i ei børsmelding.

Han viser til at den norske petroleumsgiganten leverte meir enn 3,7 milliardar dollar i innsparingar og kostnadsreduksjonar i fjor, godt over det han seier er ambisjonen for handlingsplanen for å styrkje finansiell robustheit som selskapet lanserte i mars.

– Vi er godt posisjonerte for verdiskaping og sterk kontantstraum i 2021 og åra framover, seier Opedal.

(©NPK)