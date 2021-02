Ei rekkje alvorlege straffesaker blir nekta anke

innenriks

Rett24 har gått gjennom årsstatistikken for 2020 etter at den vilkårslause ankeretten vart fjerna for alvorlege straffesaker for eitt år sidan.

Godt over ein tredel av ankane i straffesaker med meir enn seks års strafferamme vart nekta fremja i dei seks lagmannsrettane i landet.

Høgast del nektingar hadde Borgarting lagmannsrett med 39,5 prosent, medan Gulating har lågast med 26,5 prosent.

Frå nyttår i fjor vart den vilkåslause ankeretten fjerna for seksårssaker. Hensikta var å hindre at domstolane bruker ressursar på saker som er reine reprisar av tingrettsbehandlinga, utan sannsyn for noko anna resultat.

For saker med mindre enn seks års strafferamme ligg delen nektingar på rundt 80 prosent, medan den samla for alle straffesaker ligg rundt 70 prosent.

(©NPK)