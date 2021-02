Byrådet i Bergen gjer vurdering av tiltaksnivå torsdag

innenriks

Det er regjeringa som har innført strenge tiltak i Bergen, Ulvik og Kvam og ganske strenge tiltak i ti andre vestlandskommunar, og det er òg regjeringa som må oppheve eller lempe på tiltaka.

– Vi jobbar med denne vurderinga utover dagen i morgon og skal gi tilbakemeldinga vår klokka 15. Då skal vi seie om vi meiner det trengst ytterlegare tid for å handtere dette, eller om vi meiner vi kan sleppe opp på tiltaka, seier helsebyråd Beate Husa (KrF) til Bergens Tidende.

Onsdag ettermiddag sa Husa at det er for tidleg å seie at det er kontroll på situasjonen, der det er funne fleire tilfelle av den sørafrikanske virusmutasjonen hos personar på byggjeplassen Fantoft stasjon.

