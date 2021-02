Terrorsikta mistenkt for å ha blanda gift for å ta livet av «vantru»

innenriks

Lagmannsretten avviste tysdag anken frå forsvararen til 16-åringen. På same måte som Oslo tingrett, kom ankedomstolen til at det ikkje var til å komme utanom å fengsle guten, trass i den unge alderen hans. Til det er faren for bevisøydelegging for stor.

– Til liks med tingretten finn lagmannsretten at det er skilleg grunn til mistanke om at sikta er skuldig etter siktinga, og såleis at han var i ferd med å tilverke giftblandingar, med terrorhensikt – dvs. i den hensikta å ta livet av «vantru», skriv lagmannsretten.

Dommarane viser til at noko gift allereie var laga, og mistanken om at han hadde til hensikt å utføre handlingar med den blir underbygd av utsegner som har komme fram i chatteloggar etterforskinga har avdekt innhaldet i.

Det er spesielle vilkår i lova for å varetektsfengsle barn under 18 år, men Politiets tryggingsteneste (PST) fekk fredag medhald av Oslo tingrett i kravet om å fengsle 16-åringen i to veker. Guten er sikta for førebuingar til terrorhandling etter at stoffa ekspertar i Kripos har analysert, vart konstatert til å kunne utgjere eit farepotensial.

Guten, som er frå Syria, vart arrestert torsdag førre veke etter at PST tok ut ei sikting mot han dagen før. Han har så langt nekta å forklare seg for politiet, og retten meiner det er ein fare for fleire kan vere involvert saka og som også kan utgjere ein fare for at bevis kan bli øydelagde.

– I tillegg finst det bevisøydeleggingsfare i form av sletting av datamateriale, skriv lagmannsretten.

(©NPK)