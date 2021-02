Støre distanserer seg frå populismeutspel

innenriks

– Folk som køyrer dieselbil, har eg ikkje tenkt å kalle populistar, seier Støre til NTB.

På ein pressekonferanse i samband med Arbeidarpartiets landsstyremøte tysdag distanserte partileiaren seg frå eit utspel som Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide kom med til NTB førre veke. Der sa Eide at han trur Senterpartiet «nå tar tak i ein del litt populistiske symbolsaker, som skepsisen til at du ikkje skal kunne køyre i Kongens gate i Oslo med diesel-SUV».

På pressekonferansen tysdag sa Støre at han ikkje har behov for å bruke slike ord. Ifølgje han må ein ha respekt for at mange menneske køyrer dieselbil i eit langstrekt land som Noreg.

Overfor NTB presiserer Støre at han heller ikkje vil kalle Senterpartiet populistisk.

– Nei, det er ikkje eit omgrep eg har tenkt å bruke om dei, seier han.

– Vi har jobba med klimamål i regjering og funne saman før. Eg trur Senterpartiet har ei tilnærming til dette som vi kan bli samde om.

Eide har ikkje svart på NTBs førespurnader om fråsegna.

